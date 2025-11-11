茨城県神栖市選挙管理委員会の会合＝11日午前候補者の得票が同数となり、くじ引きで新人が初当選した茨城県神栖市長選を巡り、市選挙管理委員会は11日、落選した現職石田進氏（67）の陣営が票の再審査を求めた異議申し立てを受理した。全ての票を近く再点検する。陣営関係者によると、開票作業で有効票と思われる票が無効票として扱われるのを立会人が確認したといい、10日に異議を申し立てていた。市選管は11日の会合で受理