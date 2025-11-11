「こんなにどすこいだったうちの子がーー」から始まるコメントとともに投稿された、生後1週間と生後2カ月の赤ちゃんの比較写真がTikTokで話題です。動画には、どっちの写真も可愛すぎるだろ！」「うちの子もどすこいで親近感わきました」と反響が寄せられています。【動画】どすこい赤ちゃんの2カ月後の姿に驚き…！1枚目の赤ちゃんは、生後1週間。出産時すでに4キロを超えており、帝王切開での出産となりました。ママに抱っこさ