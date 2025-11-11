群馬名物 おきりこみ（画像提供：セブン‐イレブン・ジャパン） 大手コンビニのセブンイレブンは、「うまいもの決定戦」と銘打ち、全国各地のご当地食材や馴染みのあるメニュー販売する取り組みを今月４日から展開しています。１１日からは群馬の「おっきりこみ（おきりこみ）」も全国で楽しむことができます。 セブンイレブンでは、地域の食文化の魅力を再発見してもらおうと、去年１０月から全国を１１のエリアに分