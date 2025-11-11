日本でも大ヒットした映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』に出演した、ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンが、12月5日（金）から12月7日（日）の3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）に参加するため来日することが決定。三人は、12月5日（金）と12月6日（土）の2日間来場する予定だ。【写真】人数多すぎ！「東京コミコン 2025