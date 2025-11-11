タレントの若槻千夏（41）が10日、自身のインスタグラムを更新。“ミニーマウスコーデ”でディズニーランドを満喫するオフショットを披露した。【別カット】「最強に可愛いです」同行者と“色違いコーデ”でミニーマウスと3ショットの若槻千夏若槻は「すっごいラッキーdayでした」と書き出し、「初めてのエントランスグリーティング!!ランダムでミニーちゃんが登場して大興奮」「クリスマスワッフルに興奮」「カップルの真似し