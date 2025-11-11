インタースペース [東証Ｓ] が11月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比18.6％減の3億9900万円になったが、26年9月期は前期比85.5％増の7億4000万円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は9000万円の黒字(前年同期は2600万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.9％に改善した。 株探ニュ}