アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとの写真を公開した。「めいなぎラジオに…」と書き出した齊藤。「なんとHANAのJISOOさんとNAOKOさんに来ていただきました」と添えて、女優・畑芽育との4ショットを披露した。「可愛くて素敵で直視できなかった…しておけばよかった。だいすきです！！！！」とコメント。「宝物の時間でした！！！