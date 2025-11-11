高知県警は、ことし5月、土佐清水市が行った公共施設の電気工事の入札に絡み最低制限価格を事前に漏らしたとして、現職の程岡市長らを11日、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕しました。官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕されたのは土佐清水市長の程岡庸容疑者（66）と土佐清水市議の永野裕夫容疑者（67）、四万十市の会社役員・榮勇男容疑者（84）、四万十市の会社役員・小野和幸容疑者（66）の4人です。