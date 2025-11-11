今年の日本ダービー馬で、凱旋門賞では１４着に敗れたクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１１月１１日、滋賀県・栗東トレーニングセンターに帰厩した。同馬は引き続き、北村友一騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指すが、態勢が整わない場合は有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に切り