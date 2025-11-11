兵庫県の斎藤元彦知事（４７）が１１日、定例会見で兵庫県警が９日に名誉毀損（きそん）の疑いで政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を逮捕したことについて「捜査中のためコメントは差し控えさせていただいている」と述べた。会見では、立花容疑者に関し複数の質問が出たが「個別の事案である本件については捜査中であるということから、コメントは差し控えさせていただいている」と繰り返した。