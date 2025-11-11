真庭警察署 岡山県真庭市の農家の倉庫に侵入し、釣り竿などを盗んだとして高梁市に住む無職の男（48)が11日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。男は容疑を否認しています。 警察によりますと、男は2025年8月8日から22日の間、シャッターが開いていた倉庫に侵入し、置いていた釣り竿2本など4点、時価あわせて4万1500円相当を盗んだ疑いが持たれています。 倉庫を所有する農業の男性（66）からの被害届を受