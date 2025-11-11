【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ 他のクロス円と同様に、週初に急騰後の利益確定売りによる調整（下落）が見られたが、中盤以降は高金利通貨としての魅力を背景に底堅く推移。概ね8円台後半での推移が中心となり、レンジ内での堅調な動きが継続。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 9.159.50 - **サポート**: 8.608.50 RSI (14)週初の下落により、直前の買われすぎ（70%超）過熱感が解消