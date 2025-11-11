【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 他のクロス円と同様、直前の急騰後の利益確定売りによる調整（下落）が見られた。しかし、高金利の魅力と円安地合いに支えられ、重要なサポート水準を維持 底堅い推移となった。高金利を享受するためのスワップポイント狙いの買いが強く、下値では買いが入る状況が継続。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.508.70 - **サポート**: 8.608.50