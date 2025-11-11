【英国】 ILO失業率（9月）16:00 予想4.9%前回4.8%（ILO失業率) 雇用統計（10月）16:00 予想4.3%前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.58万件（失業保険申請件数) 【南アフリカ】 雇用統計（2025年 第3四半期）18:30 予想N/A前回33.2%（失業率) 製造業生産高（9月）20:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（11月）19:00 予想N/A前回39.3