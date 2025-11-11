【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 強い円安地合いの中で、他のクロス円と同様に週初に利益確定の調整（下落）を見せたが、安全資産としての需要と円安に支えられ、底堅く推移。 週間では小幅なレンジ内でのもみ合い。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.508.70 - **サポート**: 8.608.50 RSI (14)調整を経て50%付近の中立的な水準を維持。過熱感はなく、方向感を欠くレンジ相場