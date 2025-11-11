テクニカルポイント豪ドル/ドル、方向性が錯綜、保ち合いレンジ形成へ 0.6589エンベロープ1%上限（10日間） 0.6585一目均衡表・雲（上限） 0.6578ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6561一目均衡表・雲（下限） 0.6540100日移動平均 0.6532一目均衡表・基準線 0.6528一目均衡表・転換線 0.652410日移動平均 0.6522現値 0.651821日移動平均 0.6458エンベロープ1%下