対ドルでやや上値が重いも落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは前日の高値圏0.6540前後からの調整売りも、0.6518までと値幅は限定的で落ち着いた動きとなった。豪ドル円は米連邦政府機関閉鎖解除への期待からのリスク選好の円売りを受けて前日高値100円83銭を超えて100円88銭まで上昇。その後はドル円の高値からの調整と対ドルでの小幅安傾向などを受けて100円46銭前後を付けた。 NZドルドルは豪ドルドル同様に