中日残留を表明した柳＝11日、ナゴヤ球場中日の柳裕也投手（31）が11日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず、残留すると表明した。ナゴヤ球場で取材に応じ「いろいろな考えになったが、最終的にドラゴンズが大好き。このチームで勝ちたいと思った」と決め手を語り「違うユニホームを着て、バンテリンドームで投げる姿は想像しにくかった」と明かした。宮崎県出身。神奈川・横浜高から明大を経て2017年にド