俳優の仲代達矢さんが、8日に92歳で亡くなったことを、仲代さんが設立した『無名塾』が公式サイトで発表しました。11日に更新された『無名塾』の公式サイトには「11月8日 土曜日00時25分、俳優の仲代達矢が、永眠いたしました。今年には 能登半島地震復興公演『肝っ玉おっ母と子供たち』で主演を務め切り、次回公演に向けた稽古を始めていたところでした。黒澤明監督や小林正樹監督の作品で世界的にも知られ、役者にこだわり、生涯