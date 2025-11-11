[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]右足の次は左足だった。U-17日本代表MF瀬口大翔(神戸U-18)は、9日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ最終節、U-17ポルトガル代表戦に左ウイングバックとして先発出場を果たした。そして1-0で迎えた前半45分、MF平島大悟(鹿島ユース)のパスを受けた瀬口は、迷いを見せることなく左足を一振。コースギリギリへと飛んだシュートが、2点目のゴールとなった。結局