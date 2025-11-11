[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]巨大な壁のようにDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)が欧州王者に立ちふさがった。9日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ第3節。U-17日本代表の元砂は3バックの一角で先発出場。U-17ポルトガル代表と対峙した。個性豊かなポルトガルの攻撃陣に対し、元砂は粘り強く応戦。前半は「11番(ステバン・マヌエル)に行かれるシーンが何回かあった」と反省したような場面