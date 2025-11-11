赤ちゃんが見ていたものは…先生が強すぎる。「オーラが見える」と噂のおばちゃん教師が驚愕の授業をし始めて／カッラフルなエッッブリデイ3（1）笑って泣いて元気が出てくる！読めば読むほどクセになる、破天荒なコミックエッセイ。幼少期や学生時代、大人になっての日常の気まぐれなエピソードをカラフルに描くのは、SNSでも大人気となったむめいさん。唯一無二の鮮やかな絵で個性豊かな人々との強烈な思い出が綴られ、元気と笑