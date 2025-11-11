ロサンゼルス・クリッパーズ vs アトランタ・ホークス日付：2025年11月11日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 102 - 105 アトランタ・ホークス NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対アトランタ・ホークスがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパ&#125