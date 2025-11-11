北陸自動車道は緊急工事のため、下り（新潟方面）柏崎IC～西山IC間で11日午後2時35分から通行止めになっています。 NEXCO東日本新潟支社によりますと、柏崎市内の下り402キロポスト付近で、道路を横断する直線の亀裂が見つかったということです。最大7cmの段差ができているため、緊急の補修工事を開始しました。 午後3時30分現在、再開の見通しは立っていません。