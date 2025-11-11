皇居で、秋の叙勲の「大綬章」親授式が行われました。皇居・宮殿で行われた11日の親授式には、「桐花大綬章」を受章した前参議院議長の尾辻秀久さん、「旭日大綬章」を受章した元総務相の竹中平蔵さん、「瑞宝大綬章」を受章した東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の事務総長を務めた武藤敏郎さんら合わせて14人が出席し、天皇陛下がひとりひとりに勲章を手渡されました。「旭日大綬章」受章者で、高市首相の夫の元農水副