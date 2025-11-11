かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在はタイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。以前購入したタワーマンション1部屋の価値が“急騰”していると明かした。与沢氏は「日本の家用に大塚家具に発注かけました。11月21日に届くみたい」といい、港区にある高級タワマンの間取り図をアップ。そして「この家は3億6800万円で2018年に買ったんだけど、今や10億円超えで売れるらし