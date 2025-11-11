２０２２年１月に膵臓がんと診断され、手術を受け、闘病しながら仕事を続けていた日本テレビアナウンサー・菅谷大介さんが８日、消化管からの出血により亡くなった。５３歳。同局が１０日、発表した。菅谷さんは死去の前日まで仕事をしていた。７日夜に勤務を終えて帰宅後、不調を訴え病院へ救急搬送され、その後、容体が急変。８日の午後１時６分に息を引き取った。アナウンサーとしての最後の仕事は、今月２日の男子ゴルフ「