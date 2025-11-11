【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの板野友美が11月10日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日祝い大阪旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB神7「大きくなった」4歳娘のドレス姿公開◆板野友美、娘の4歳誕生日を報告板野は「ベビちん4歳のBirthdayは…誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん＠ononono＿ka 親子と大阪旅行」とつづり、タレントのおのののかと板野、子供達の4人が笑顔で写る2家族の仲良しショットを