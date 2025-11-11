人気お笑い芸人のはなわさんが、これまで愛用していたメルセデス・ベンツのゲレンデ（G-Class）から、トヨタ・アルファードに車を買い替えたことを、自身のYouTubeチャンネルに投稿しました。 【写真を見る】【 はなわ 】愛車をアルファードに精悍テールライトに「佐賀県人魂が沸いてきますね」買い替え理由は “ばぁば＆家族のため” はなわさんはこの車の買い替えを「めちゃくちゃ大事な報告」と語り、テンションが上