【女子旅プレス＝2025/11/11】シンガポールの象徴的なレストランブランド「チャターボックス（CHATTERBOX ）」が東京・丸の内に、2026年1月26日（月）にグランドオープンする。【写真】「丸の内テラス」初のルーフトップレストランやカラオケ付ダイナー含む11店舗◆シンガポール名門ホテル生まれの「チャターボックス」とはオーチャード通りの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール」（現：ヒルトン・シンガポール・