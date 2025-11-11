共同ファンドの立ち上げを発表したオリックスの高橋英丈社長（右）とカタール投資庁の幹部＝11日午後、東京都港区オリックスは11日、カタール政府系ファンドのカタール投資庁と共同でファンドを立ち上げると発表した。国内企業の事業承継や上場企業の非公開化案件を対象に投資する。これまで国内の中堅、中小企業への投資を中心に手がけてきたが、資金力のあるファンドと組んで、大型の合併・買収（M＆A）案件の拡大も狙う。両