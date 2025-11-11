アニメ映画『ズートピア２』の日本版追加声優キャストとして、水樹奈々、内田雄馬、斉藤壮馬、野沢雅子、小松和重、猫背椿、駒田一、佐藤隆紀の出演が発表された。また、初公開となるシーンが多数含まれたインターナショナル版予告も解禁となった。【動画】ジュディとニックのバディ解消の危機!?『ズートピア２』インターナショナル版予告本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園を舞台に描いた『ズ