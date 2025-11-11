合計24機のF-35Bを運用イギリス海軍は2025年11月6日、地中海に派遣されるクイーン・エリザベス級空母「プリンス・オブ・ウェールズ」に、合計24機のF-35B「ライトニングII」を搭載したと発表しました。【う、浮いてる!?】これが、続々と空母に着艦するF-35Bです（動画）F-35Bの搭載数が24機に達するのは今回が初めてであり、イギリス海軍の空母としてステルス性を備えた第5世代戦闘機を運用する規模としても過去最大となります