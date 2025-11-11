タレントの橋本マナミ（４１）が、七五三の撮影ショットを披露した。１１日にインスタグラムを更新し、「長男５歳の七五三おめでとう」と祝福。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ５歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴（はかま）を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しましたでも写真はわからないようになんとか撮れてました！未就学児の場合はママが着付