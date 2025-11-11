£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡ÖÍð¡×¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤¬°ìÊýÅª¤ÊÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤Æ¡£±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆüËÜ¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ÎÂç¤Ê¤ëÌò¼Ô