開業25周年を迎えた東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、2025年もモミの木を使用したクリスマスツリーが登場！2025年のクリスマスツリーは、シネマイクスピアリでも上映されるディズニー映画最新作『ズートピア２』のオーナメントなどが飾られた特別仕様になっています☆ イクスピアリディズニー映画最新作『ズートピア２』クリスマスツリー 設置期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）