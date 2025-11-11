今年から日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が、12日に広島県広島市のマツダスタジアムで開催される。昨年までは12球団合同トライアウトとして日本野球機構（NPB）が主催していたが、重要度が低下しているなどの理由で廃止に。新たに選手会が引き継ぐ形で継続開催されることになった。今年は投手28人、野手11人の計39人が参加予定。テレビはCS放送のフジテレビONE、動画配信