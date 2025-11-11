■台風26号(フォンウォン) 【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？ 2025年11月11日12時45分発表気象庁 11日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯20度00分 (20.0度)東経117度50分 (117.8度)進行方向、速さ    北北西 ゆっくり中心気圧    980 hPa中心付近の最大風