タレントの板野友美さんは11月10日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を、タレントのおのののかさん親子と一緒に祝ったことを報告しました。ファンからは祝福の声が寄せられています。【写真】かわい過ぎる“プリンセス”たち「本当にプリンセスだね」板野さんは「ベビちん4歳のBirthdayは.....誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん @ononono_ka 親子と大阪旅行」とつづり、11枚の写真を掲載。ディズニーのアニメーション映画『塔