日本マクドナルドは11月17日から、ランチセット『ひるまック』(平日限定)のMサイズのポテトとドリンクを、それぞれLサイズに無料で増量できるキャンペーンを開催する。キャンペーン期間は11月21日までの5日間限定。通常は、ポテトとドリンクのLサイズへの変更に、それぞれ+50円(一部店舗･デリバリーでは価格が異なる)かかるため、100円お得なキャンペーンとなっている。「ひるまック」ポテト&ドリンク M→L無料サイズアップキ