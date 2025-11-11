アイ・エヌ・ジーは、高校生向けトレンド調査「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を発表しました。調査は2025年9月3〜10日の期間、全国の高校生男女200人を対象にWebアンケート形式で実施されました。本記事では、Z世代の高校生が選んだ「今一番好きなテレビ番組ランキング」上位の番組を紹介します。【4位までのランキング結果を見る】2位：『それSnow Manにやらせて下さい』2位はアイドルグループ・Snow Manによるバラエティー