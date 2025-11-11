ブルペンで投球練習する高橋宏＝サンマリン宮崎野球の日本代表が11日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で合宿5日目の練習を行った。15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）に向け、高橋宏（中日）、松本裕（ソフトバンク）、北山（日本ハム）がブルペンで精力的に投げ込んだ。野手は牧（DeNA）や小園（広島）が軽めの調整をこなした。合宿は12日まで行われる。