「税を考える週間」に合わせ、職業体験型テーマパーク「キッザニア東京」では11日から、子どもたちが税務署の仕事を体験できるイベントが始まりました。11日から始まった「税を考える週間」に合わせ、「キッザニア東京」では、税務署の仕事を体験できる期間限定のブースが登場しました。参加した子どもたちは、税金の納め方や使い道について学んだ後、実際にキッザニア内の土産店を訪れ、消費税が正しく納められているか帳簿を見て