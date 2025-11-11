「練習試合、中日０−０阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神の西純矢外野手が、野手転向後、初めて実戦の打席に立った。両軍無得点の九回先頭。「４番・ＤＨ」の中川に代わり、代打で打席へ。名前がコールされると場内は大きな拍手に包まれた。左腕・福田が投じた初球は見逃し。２球目は空振りと２球で追い込まれるも、ファウルで粘った。だが、７球目に見逃し三振に倒れた。試合後には「久々の打席ですし、すご