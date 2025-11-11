先月の倒産件数は965件にのぼり、5か月連続で前の年を上回りました。単月として、今年最多となっています。帝国データバンクによりますと、10月の全国の倒産件数は去年の同じ月と比べて4.3％増え、965件でした。5か月連続で前年を上回っていて、10月としては、リーマン・ショック翌年の2009年以降で最多となっています。業種別では、▼「サービス業」が最も多く、243件となったほか、▼「小売り業」は210件と、2008年以来、17年ぶ