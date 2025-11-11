ドジャースの専属カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が１０日（日本時間１１日）、自身のＳＮＳで「最高のファン！」と記し、優勝パレードの秘蔵ショットを公開。バスの上で大谷翔平と妻・真美子さん、フレディ・フリーマン内野手と妻・チェルシーさんの４ショットを公開した。３日（日本時間４日）に行われた優勝パレード。大谷は真美子さんと一緒にバスに乗車。山本由伸投手や佐々木朗希投手も同じバスとなった中、フリー