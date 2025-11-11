米メディア「ＯＮＳＩ」は１０日（日本時間１１日）、「大谷翔平のカードが記録を更新中」との記事を配信した。記事は「ドジャース大谷翔平選手（３１）は２度目のワールドシリーズ制覇を果たしたが、予想通り、彼のスポーツカードの価格は史上最高値を更新し続けている。野球史上最も圧倒的な強さを誇る選手の一人である大谷選手のフィールドでの成功は、そのままスポーツカードという趣味にも反映されている」とカードの高