【モデルプレス＝2025/11/11】女優の橋本環奈が11月11日、東京・表参道ヒルズで開催された「表参道ヒルズ クリスマスツリー 点灯式」に出席。幼少期のクリスマスの思い出を明かした。【写真】橋本環奈、透明感あふれる華やかドレス姿◆橋本環奈、プレゼントを“ベストテン方式”に表参道ヒルズ「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS TREE 2025」のクリスマスツリー点灯式のゲストとして登壇した橋本。記憶に残っているクリスマスの思い出を