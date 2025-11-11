魂動デザインが進化！丸みを帯びた愛らしいフォルムマツダは2025年10月29日の「ジャパンモビリティショー2025」プレスデーにおいて、2035年に向けたビジョンモデル「MAZDA VISION X-COMPACT（以下、ビジョンXコンパクト）」を世界初公開しました。このクルマは、「未来において誰もが気軽に、アクティブにクルマを楽しんでほしい」という想いを込めた、新しいコンパクトカーの提案です。次世代のマツダのコンパクトカーに期待