◆練習試合中日―阪神（１１日・春野）阪神・西純矢投手が野手デビューを果たした。９回先頭で代打起用されるとスタンドから大きな拍手が送られた。左腕・福田に２球で追い込まれるとファウルで粘ったが、カウント２―２から見逃し三振に倒れた。１９年ドラフト１位で投手として入団した西純。今秋から野手転向し、この日が初の実戦だった。